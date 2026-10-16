Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitagmorgen fort.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,74 Prozent stärker bei 52 562,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,197 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,613 Prozent tiefer bei 51 858,06 Punkten in den Handel, nach 52 177,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 582,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 303,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,54 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 461,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 552,97 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 45 952,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,64 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 2,18 Prozent auf 342,85 USD), Goldman Sachs (+ 1,86 Prozent auf 907,90 USD), Nike (+ 1,47 Prozent auf 37,69 USD), Merck (+ 1,41 Prozent auf 147,23 USD) und Johnson Johnson (+ 1,40 Prozent auf 256,82 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-2,09 Prozent auf 398,19 USD), Cisco (-1,57 Prozent auf 108,13 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,65 Prozent auf 342,66 USD), Microsoft (-0,62 Prozent auf 536,12 USD) und NVIDIA (-0,61 Prozent auf 215,90 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 729 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at