Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones im Blick 02.10.2026 18:01:35

Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones befindet sich aktuell im Aufwind.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0,32 Prozent auf 51 089,30 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,656 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,161 Prozent höher bei 51 008,36 Punkten in den Handel, nach 50 926,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 382,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 950,61 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der Dow Jones noch bei 53 061,95 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 52 900,07 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 46 519,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,59 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 2,68 Prozent auf 111,67 USD), Caterpillar (+ 2,30 Prozent auf 845,32 USD), NVIDIA (+ 1,90 Prozent auf 235,24 USD), Home Depot (+ 1,25 Prozent auf 250,90 EUR) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,22 Prozent auf 339,03 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-5,90 Prozent auf 33,08 USD), IBM (-1,23 Prozent auf 222,84 USD), Coca-Cola (-0,77 Prozent auf 85,44 USD), Amgen (-0,68 Prozent auf 404,51 USD) und JPMorgan Chase (-0,64 Prozent auf 331,04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 005 061 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,58 erwartet. Mit 4,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cisco Inc.

mehr Analysen
13.08.26 Cisco Halten DZ BANK
13.08.26 Cisco Buy UBS AG
14.05.26 Cisco Buy UBS AG
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 302,35 1,53% Alphabet C (ex Google)
Amgen Inc. 357,30 -1,53% Amgen Inc.
Caterpillar Inc. 752,20 2,12% Caterpillar Inc.
Cisco Inc. 98,74 2,19% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 75,96 -0,76% Coca-Cola Co.
Home Depot 251,70 0,18% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 197,28 -1,70% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 294,10 -0,79% JPMorgan Chase & Co.
Nike Inc. 29,43 -5,78% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 210,10 2,26% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 128,04 -0,05% Procter & Gamble Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 319,40 -0,65% Travelers Inc (Travelers Companies)

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 094,39 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:04 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:02 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
16:41 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen