Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones befindet sich aktuell im Aufwind.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr 0,32 Prozent auf 51 089,30 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,656 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,161 Prozent höher bei 51 008,36 Punkten in den Handel, nach 50 926,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 382,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 50 950,61 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der Dow Jones noch bei 53 061,95 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 52 900,07 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 46 519,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,59 Prozent aufwärts. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Cisco (+ 2,68 Prozent auf 111,67 USD), Caterpillar (+ 2,30 Prozent auf 845,32 USD), NVIDIA (+ 1,90 Prozent auf 235,24 USD), Home Depot (+ 1,25 Prozent auf 250,90 EUR) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,22 Prozent auf 339,03 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-5,90 Prozent auf 33,08 USD), IBM (-1,23 Prozent auf 222,84 USD), Coca-Cola (-0,77 Prozent auf 85,44 USD), Amgen (-0,68 Prozent auf 404,51 USD) und JPMorgan Chase (-0,64 Prozent auf 331,04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16 005 061 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,58 erwartet. Mit 4,62 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at