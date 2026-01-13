Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,26 Prozent auf 25 855,86 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,032 Prozent leichter bei 25 779,28 Punkten in den Handel, nach 25 787,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25 651,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 873,18 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 25 196,73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.10.2025, den Wert von 24 750,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 20 784,72 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 7,40 Prozent auf 47,32 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,00 Prozent auf 220,16 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,78 Prozent auf 168,37 USD), ON Semiconductor (+ 2,80 Prozent auf 60,40 USD) und Analog Devices (+ 1,95 Prozent auf 299,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen PDD (-5,87 Prozent auf 111,76 USD), Atlassian (-4,85 Prozent auf 139,34 USD), Adobe (-4,15 Prozent auf 314,05 USD), MercadoLibre (-4,00 Prozent auf 2 063,99 USD) und Zoom Communications (-3,52 Prozent auf 83,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 16 206 380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,852 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at