Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag in Grün

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,36 Prozent stärker bei 17 781,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,468 Prozent auf 17 801,14 Punkte an der Kurstafel, nach 17 718,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 706,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 820,00 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 254,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 596,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 13 245,99 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,48 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 464,70 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 16,10 Prozent auf 195,39 USD), Sirius XM (+ 4,80 Prozent auf 3,17 USD), ON Semiconductor (+ 3,85 Prozent auf 70,68 USD), Biogen (+ 3,50 Prozent auf 216,22 USD) und Apple (+ 3,27 Prozent auf 174,83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-3,29 Prozent auf 117,73 USD), Alphabet A (ex Google) (-2,74 Prozent auf 167,24 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,71 Prozent auf 168,98 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,20 Prozent auf 433,55 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1,75 Prozent auf 127,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 627 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,818 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at