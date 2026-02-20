NASDAQ 100

25 012,62
215,28
0,87 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Entwicklung 20.02.2026 22:35:25

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Mit dem NASDAQ 100 ging es heute aufwärts.

Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent auf 25 012,62 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,645 Prozent auf 24 637,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 077,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 633,59 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24 987,57 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Wert von 24 054,38 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Stand von 22 068,06 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,768 Prozent nach. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24 387,47 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 5,22 Prozent auf 46,56 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,01 Prozent auf 314,98 USD), eBay (+ 3,92 Prozent auf 88,07 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,74 Prozent auf 314,90 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 3,19 Prozent auf 201,39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-7,95 Prozent auf 388,60 USD), Zscaler (-5,47 Prozent auf 159,75 USD), Atlassian (-5,33 Prozent auf 75,98 USD), Datadog A (-4,10 Prozent auf 115,66 USD) und Copart (-3,11 Prozent auf 36,48 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 47 556 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,885 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 012,62 0,87%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:32 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:17 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen