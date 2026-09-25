Gewinne in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,52 Prozent auf 30 636,08 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent höher bei 30 517,46 Punkten in den Handel, nach 30 478,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 667,56 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 413,58 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,30 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 29 209,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 440,32 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Stand von 24 397,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Datadog A (+ 5,68 Prozent auf 271,52 USD), QUALCOMM (+ 5,39 Prozent auf 204,74 USD), PayPal (+ 5,13) Prozent auf 48,23 EUR), Microchip Technology (+ 4,81 Prozent auf 78,28 USD) und Booking (+ 3,77 Prozent auf 163,34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,58 Prozent auf 749,76 USD), Palo Alto Networks (-3,06 Prozent auf 378,00 USD), CoreWeave (-3,00 Prozent auf 87,43 USD), Intel (-2,39 Prozent auf 124,34 USD) und Fortinet (-2,26 Prozent auf 174,63 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 119 721 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at