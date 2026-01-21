Gewinne in New York: NASDAQ 100 fester

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 25 097,81 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 25 048,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 987,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 993,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 344,17 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,227 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 346,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 127,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 566,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,430 Prozent abwärts. Bei 25 873,18 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 24 954,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 10,61 Prozent auf 53,71 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,86 Prozent auf 250,14 USD), Micron Technology (+ 6,80 Prozent auf 389,83 USD), Arm (+ 6,28 Prozent auf 113,90 USD) und Datadog A (+ 6,24 Prozent auf 124,30 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Kraft Heinz Company (-5,39 Prozent auf 22,48 USD), AppLovin (-5,16 Prozent auf 536,37 USD), Netflix (-4,79 Prozent auf 83,08 USD), Dollar Tree (-2,92 Prozent auf 130,15 USD) und Axon Enterprise (-2,66 Prozent auf 604,04 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 005 688 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,862 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at