Gewinne in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,92 Prozent auf 30 014,93 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,139 Prozent fester bei 29 784,06 Punkten, nach 29 742,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30 159,56 Punkte, das Tagestief hingegen 29 757,62 Zähler.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,03 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 264,10 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 366,94 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 23 849,04 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,08 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sandisk (+ 13,35 Prozent auf 1 523,72 USD), Western Digital (+ 7,70 Prozent auf 489,05 USD), Micron Technology (+ 5,42 Prozent auf 960,66 USD), Intel (+ 4,80 Prozent auf 105,80 USD) und Marvell Technology (+ 4,74 Prozent auf 227,38 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Cisco (-8,84 Prozent auf 112,93 USD), PDD (-4,72 Prozent auf 84,83 USD), SpaceX (-3,24 Prozent auf 141,42 USD), Ross Stores (-2,24 Prozent auf 242,68 USD) und Autodesk (-2,14 Prozent auf 244,17 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 269 643 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at