Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,83 Prozent höher bei 26 262,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,66 Prozent auf 26 479,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26 046,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26 487,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 183,63 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 2,33 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 651,44 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 29 641,56 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, den Wert von 25 236,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 6,28 Prozent auf 78,23 USD), Shopify A (+ 5,43 Prozent auf 140,64 USD), MercadoLibre (+ 4,14 Prozent auf 1 528,08 USD), Lumentum (+ 4,09 Prozent auf 496,06 USD) und Western Digital (+ 3,86 Prozent auf 282,98 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Vertex Pharmaceuticals (-10,16 Prozent auf 506,81 USD), Palo Alto Networks (-2,75 Prozent auf 346,33 USD), NVIDIA (-1,19 Prozent auf 147,53 USD), CoreWeave (-0,89 Prozent auf 42,19 USD) und Autodesk (-0,64 Prozent auf 245,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 573 945 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at