Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Letztendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 25 082,09 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,061 Prozent höher bei 24 918,28 Punkten in den Handel, nach 24 903,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 788,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 097,45 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 19 145,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,492 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Amazon (+ 5,60 Prozent auf 233,65 USD), Lam Research (+ 4,98 Prozent auf 258,76 USD), lululemon athletica (+ 4,82 Prozent auf 166,51 USD), Marvell Technology (+ 4,79 Prozent auf 119,93 USD) und Intel (+ 4,70 Prozent auf 61,72 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Zscaler (-11,33 Prozent auf 122,23 USD), Axon Enterprise (-10,27 Prozent auf 351,33 USD), CrowdStrike (-7,46 Prozent auf 394,68 USD), Atlassian (-7,32 Prozent auf 58,96 USD) und Palantir (-7,30 Prozent auf 130,49 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33 284 123 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,711 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,63 zu Buche schlagen. Mit 6,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at