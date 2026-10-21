Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

Letztendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,13 Prozent nach oben auf 29 822,52 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,735 Prozent höher bei 29 707,00 Punkten in den Handel, nach 29 490,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29 593,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 928,31 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,959 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 482,35 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29 155,18 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 25 127,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 18,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell SpaceX (+ 7,79 Prozent auf 159,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,54 Prozent auf 153,48 USD), Datadog A (+ 6,50 Prozent auf 273,09 USD), Rocket Lab (+ 5,44 Prozent auf 53,67 USD) und CrowdStrike (+ 5,26 Prozent auf 239,34 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD), Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD), DoorDash (-3,77 Prozent auf 184,45 USD), PDD (-3,56 Prozent auf 78,72 USD) und Booking (-3,38 Prozent auf 158,38 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 937 013 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,11 zu Buche schlagen. Mit 6,72 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at