06.02.2026 20:03:56

Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,86 Prozent auf 25 004,57 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,434 Prozent auf 24 655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24 548,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24 622,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 034,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25 639,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 130,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 774,07 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 0,800 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 24 455,40 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 23,40 Prozent auf 132,03 USD), Arm (+ 10,55 Prozent auf 122,58 USD), AppLovin (+ 8,84 Prozent auf 408,41 USD), Lam Research (+ 8,50 Prozent auf 231,44 USD) und Marvell Technology (+ 8,44 Prozent auf 80,47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Amazon (-7,10 Prozent auf 206,89 USD), Atlassian (-4,05 Prozent auf 94,42 USD), MercadoLibre (-2,88 Prozent auf 1 976,09 USD), CoStar Group (-2,73 Prozent auf 49,60 USD) und Linde (-2,66 Prozent auf 447,48 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 217 088 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,542 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

