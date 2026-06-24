Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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Index im Fokus 24.06.2026 18:01:44

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,43 Prozent fester bei 29 472,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,064 Prozent auf 29 328,40 Punkte an der Kurstafel, nach 29 347,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 224,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 592,90 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,46 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 29 481,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 002,45 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 24.06.2025, mit 22 190,52 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,92 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Booking (+ 7,60 Prozent auf 181,78 USD), Axon Enterprise (+ 7,03 Prozent auf 463,50 USD), MercadoLibre (+ 5,33 Prozent auf 1 668,00 USD), DoorDash (+ 4,92 Prozent auf 179,96 USD) und Airbnb (+ 4,71 Prozent auf 145,39 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Rocket Lab (-7,41 Prozent auf 88,07 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,88 Prozent auf 96,70 USD), Nebius (-5,88 Prozent auf 259,07 USD), Baker Hughes (-4,29 Prozent auf 56,16 USD) und Western Digital (-4,04 Prozent auf 643,65 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 184 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,443 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,17 zu Buche schlagen. Mit 7,14 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbnb 124,98 -1,64% Airbnb
Axon Enterprise 395,30 -1,86% Axon Enterprise
Baker Hughes Inc. 49,90 0,63% Baker Hughes Inc.
Booking Holdings 157,10 -1,32% Booking Holdings
CrowdStrike 599,30 1,32% CrowdStrike
DoorDash 156,32 0,37% DoorDash
Kraft Heinz Company 20,70 2,45% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 425,60 -2,66% MercadoLibre Inc
Nebius 225,60 -1,16% Nebius
NVIDIA Corp. 170,74 -2,03% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 70,50 -6,37% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Strategy (ex MicroStrategy) 75,47 -9,21% Strategy (ex MicroStrategy)
Western Digital Corp. 587,90 4,16% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 377,12 0,54%

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