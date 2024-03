Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus

Heute agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Freitag steigt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,12 Prozent auf 18 342,03 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,149 Prozent auf 18 293,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 320,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 343,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 267,49 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 22.02.2024, einen Wert von 18 004,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 16 777,40 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 12 567,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,87 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NVIDIA (+ 3,13 Prozent auf 943,00 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,94 Prozent auf 150,47 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,75 Prozent auf 151,35 USD), Broadcom (+ 1,60 Prozent auf 1 369,52 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,44 Prozent auf 124,06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lululemon Athletica (-15,58 Prozent auf 404,24 USD), Lucid (-4,02 Prozent auf 2,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,53 Prozent auf 163,98 EUR), Warner Bros Discovery (-2,47 Prozent auf 8,51 USD) und Enphase Energy (-2,22 Prozent auf 112,82 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 505 232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,41 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at