Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,73 Prozent auf 29 580,30 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 29 372,65 Punkte an der Kurstafel, nach 29 366,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 678,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 350,10 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,35 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.04.2026, den Wert von 25 842,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 319,21 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,35 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 14,31 Prozent auf 48,01 USD), Cisco (+ 13,41 Prozent auf 115,53 USD), AppLovin (+ 6,97 Prozent auf 485,16 USD), Broadcom (+ 5,52 Prozent auf 439,79 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 5,09 Prozent auf 198,81 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-6,43 Prozent auf 191,37 USD), QUALCOMM (-6,14 Prozent auf 200,08 USD), Zoom Communications (-4,10 Prozent auf 98,23 USD), PDD (-4,04 Prozent auf 95,58 USD) und Intel (-3,62 Prozent auf 115,93 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42 842 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at