Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ 100 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25 653,90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 25 617,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25 639,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 592,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 813,17 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,715 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 692,05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 840,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 173,04 Punkten gehandelt.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 6,47 Prozent auf 42,63 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 812,27 USD), CrowdStrike (+ 4,49 Prozent auf 478,91 USD), Palo Alto Networks (+ 4,33 Prozent auf 193,90 USD) und Zscaler (+ 4,11 Prozent auf 231,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CoStar Group (-8,24 Prozent auf 61,66 USD), Constellation Energy (-4,50 Prozent auf 338,63 USD), Marvell Technology (-4,07 Prozent auf 84,64 USD), Starbucks (-3,10 Prozent auf 86,69 USD) und CSX (-2,83 Prozent auf 35,05 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 630 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,912 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

