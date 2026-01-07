NASDAQ 100

25 653,90
14,19
0,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Performance im Blick 07.01.2026 22:34:57

Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Der NASDAQ 100 beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 25 653,90 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 25 617,80 Punkte an der Kurstafel, nach 25 639,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 592,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 813,17 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,715 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 692,05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 840,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 173,04 Punkten gehandelt.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 6,47 Prozent auf 42,63 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 812,27 USD), CrowdStrike (+ 4,49 Prozent auf 478,91 USD), Palo Alto Networks (+ 4,33 Prozent auf 193,90 USD) und Zscaler (+ 4,11 Prozent auf 231,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CoStar Group (-8,24 Prozent auf 61,66 USD), Constellation Energy (-4,50 Prozent auf 338,63 USD), Marvell Technology (-4,07 Prozent auf 84,64 USD), Starbucks (-3,10 Prozent auf 86,69 USD) und CSX (-2,83 Prozent auf 35,05 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 630 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,912 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 653,90 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen