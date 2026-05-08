Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,53 Prozent fester bei 28 999,88 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,715 Prozent auf 28 768,12 Punkte an der Kurstafel, nach 28 563,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 751,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 013,71 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4,57 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 903,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 25 075,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 063,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,05 Prozent. Bei 29 013,71 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Monster Beverage (+ 12,32 Prozent auf 85,33 USD), Micron Technology (+ 8,04 Prozent auf 698,65 USD), QUALCOMM (+ 6,51 Prozent auf 215,74 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,20 Prozent auf 429,71 USD) und KLA-Tencor (+ 5,15 Prozent auf 1 854,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen MercadoLibre (-9,63 Prozent auf 1 690,01 USD), AppLovin (-7,83 Prozent auf 459,83 USD), Atlassian (-6,62 Prozent auf 86,26 USD), Workday (-4,69 Prozent auf 124,74 USD) und Intuit (-4,53 Prozent auf 388,37 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 299 045 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,300 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at