Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,61 Prozent auf 24 837,97 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent schwächer bei 24 662,95 Punkten in den Handel, nach 24 687,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 860,72 Punkte, das Tagestief hingegen 24 514,96 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,464 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 741,95 Punkte. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 24 993,46 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2025, den Wert von 22 030,71 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,46 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Applied Materials (+ 9,04 Prozent auf 358,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,40 Prozent auf 133,33 USD), DexCom (+ 7,94 Prozent auf 70,25 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,66 Prozent auf 495,98 USD) und Constellation Energy (+ 4,97 Prozent auf 289,84 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-3,12 Prozent auf 422,23 USD), NVIDIA (-1,67 Prozent auf 183,81 USD), MercadoLibre (-1,49 Prozent auf 1 977,08 USD), Starbucks (-1,45 Prozent auf 95,36 USD) und Dollar Tree (-1,33 Prozent auf 126,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18 210 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,74 erwartet. Mit 6,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

