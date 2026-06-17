CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|Index-Performance im Fokus
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17.06.2026 20:04:29
Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester
Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 30 011,16 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,643 Prozent auf 30 160,74 Punkte an der Kurstafel, nach 29 968,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 208,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 968,60 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,920 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 125,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 780,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 719,08 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,06 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Applied Materials (+ 7,52 Prozent auf 610,94 USD), Arm (+ 6,84 Prozent auf 423,44 USD), ASML (+ 6,19 Prozent auf 1 915,60 USD), Marvell Technology (+ 6,01 Prozent auf 295,41 USD) und Synopsys (+ 5,00 Prozent auf 470,82 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Charter A (-4,21 Prozent auf 135,81 USD), AppLovin (-3,64 Prozent auf 496,45 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,44 Prozent auf 579,57 USD), Cognizant (-3,33 Prozent auf 49,35 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,05 Prozent auf 224,56 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10 091 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,429 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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