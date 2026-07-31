Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,60 Prozent stärker bei 28 274,20 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent stärker bei 28 446,99 Punkten in den Handel, nach 28 106,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28 606,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 954,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,486 Prozent. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 30 276,35 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 27 452,12 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 23 218,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,17 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), DexCom (+ 11,95 Prozent auf 83,45 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,35 Prozent auf 1 426,03 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,88 Prozent auf 356,65 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 6,73 Prozent auf 356,13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD), NXP Semiconductors (-6,53 Prozent auf 229,16 USD), Linde (-5,95 Prozent auf 478,38 USD), Micron Technology (-5,90 Prozent auf 823,03 USD) und Sandisk (-5,09 Prozent auf 1 214,83 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 836 815 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at