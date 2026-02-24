Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Für den NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 24 977,04 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,222 Prozent auf 24 763,84 Punkte an der Kurstafel, nach 24 708,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 022,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 643,69 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 25 605,47 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Wert von 24 873,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 352,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,909 Prozent zurück. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 387,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,77 Prozent auf 213,84 USD), Constellation Energy (+ 6,41 Prozent auf 312,64 USD), Intel (+ 5,71 Prozent auf 46,12 USD), Verisk Analytics A (+ 5,27 Prozent auf 191,17 USD) und Booking (+ 5,11 Prozent auf 4 068,56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-1,89 Prozent auf 772,19 USD), Palo Alto Networks (-1,71 Prozent auf 141,67 USD), Broadcom (-1,47 Prozent auf 325,49 USD), Gilead Sciences (-1,46 Prozent auf 147,64 USD) und Palantir (-1,35 Prozent auf 128,84 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 42 659 362 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,951 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at