Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Für den NASDAQ 100 geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,29 Prozent stärker bei 29 160,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,783 Prozent stärker bei 28 731,16 Punkten in den Handel, nach 28 508,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 28 548,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 258,88 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 320,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 965,01 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 21 860,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 15,69 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Lam Research (+ 11,54 Prozent auf 358,93 USD), KLA-Tencor (+ 11,21 Prozent auf 2 375,00 USD), Applied Materials (+ 9,53 Prozent auf 544,38 USD), Arm (+ 8,70 Prozent auf 334,19 USD) und ASML (+ 7,89 Prozent auf 1 871,07 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Adobe (-3,69 Prozent auf 224,78 USD), Atlassian (-3,66 Prozent auf 88,19 USD), CoStar Group (-3,62 Prozent auf 32,99 USD), Workday (-3,23 Prozent auf 133,03 USD) und Autodesk (-3,01 Prozent auf 214,61 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 909 277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,365 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,67 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at