Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Freitag schlussendlich

Zum Handelsende verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 30 807,93 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 30 869,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 501,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30 737,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 017,52 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 143,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 329,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 892,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,22 Prozent nach oben. Bei 31 017,52 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Teradyne (+ 8,00 Prozent auf 449,04 USD), SpaceX (+ 7,35 Prozent auf 158,96 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,79 Prozent auf 1 439,73 USD), Arm (+ 5,18 Prozent auf 307,49 USD) und Rocket Lab (+ 4,91 Prozent auf 73,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Western Digital (-10,22 Prozent auf 415,29 USD), Seagate Technology (-10,21 Prozent auf 848,99 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,96 Prozent auf 219,72 USD), AppLovin (-4,65 Prozent auf 268,22 USD) und Sandisk (-3,79 Prozent auf 1 719,99 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 812 873 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at