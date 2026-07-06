Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,26 Prozent nach oben auf 29 697,87 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,840 Prozent stärker bei 29 575,57 Punkten, nach 29 329,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 29 553,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 847,75 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 28 957,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 192,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22 866,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Western Digital (+ 7,14 Prozent auf 577,46 USD), Tesla (+ 6,69 Prozent auf 419,77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,61 Prozent auf 552,05 USD), Astera Labs (+ 6,48 Prozent auf 432,74 USD) und Seagate Technology (+ 5,86 Prozent auf 868,26 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Rocket Lab (-7,34 Prozent auf 93,09 USD), O Reilly Automotive (-6,66 Prozent auf 84,24 USD), Keurig Dr Pepper (-4,65 Prozent auf 31,75 USD), Mondelez (-2,86 Prozent auf 59,17 USD) und Copart (-2,57 Prozent auf 29,24 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 33 151 046 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,33 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at