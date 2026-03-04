Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,51 Prozent höher bei 25 093,68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent fester bei 24 850,94 Punkten in den Handel, nach 24 720,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 795,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 179,36 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2,01 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 04.02.2026, bei 24 891,24 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 25 581,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20 352,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,446 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 315,84 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 10,37 Prozent auf 146,44 USD), AppLovin (+ 10,01 Prozent auf 482,81 USD), Ross Stores (+ 8,03 Prozent auf 213,52 USD), Zoom Communications (+ 6,15 Prozent auf 78,02 USD) und Datadog A (+ 5,87 Prozent auf 118,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Baker Hughes (-2,65 Prozent auf 60,88 USD), Keurig Dr Pepper (-2,37 Prozent auf 28,87 USD), Microchip Technology (-2,09 Prozent auf 69,90 USD), Atlassian (-2,00 Prozent auf 76,81 USD) und Axon Enterprise (-1,60 Prozent auf 569,81 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 26 560 961 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,815 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at