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NASDAQ 100-Performance 11.05.2026 22:34:51

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Kurs am Montag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 29 320,66 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 185,83 Zählern und damit 0,168 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 234,99 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 372,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 29 143,20 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der NASDAQ 100 25 116,34 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 201,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 20 061,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 29 372,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 8,42 Prozent auf 237,53 USD), Micron Technology (+ 6,50 Prozent auf 795,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,45 Prozent auf 195,94 USD), Diamondback Energy (+ 3,95 Prozent auf 196,15 USD) und ON Semiconductor (+ 3,91 Prozent auf 107,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intuitive Surgical (-6,67 Prozent auf 420,06 USD), IDEXX Laboratories (-5,02 Prozent auf 532,00 USD), Workday (-5,01 Prozent auf 121,42 USD), Ross Stores (-4,99 Prozent auf 214,55 USD) und Booking (-4,90 Prozent auf 157,80 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 653 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,444 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Diamondback Energy Inc 169,12 -1,36% Diamondback Energy Inc
Enphase Energy Inc 35,68 -0,42% Enphase Energy Inc
IDEXX Laboratories 450,60 0,02% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 100,06 -2,53% Intel Corp.
Intuitive Surgical Inc 367,45 -0,42% Intuitive Surgical Inc
Kraft Heinz Company 19,80 -0,03% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 678,10 -1,24% Micron Technology Inc.
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