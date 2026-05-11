NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ 100-Performance
|
11.05.2026 22:34:51
Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone
Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 29 320,66 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29 185,83 Zählern und damit 0,168 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 234,99 Punkte).
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 372,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 29 143,20 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der NASDAQ 100 25 116,34 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 201,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 20 061,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 29 372,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 8,42 Prozent auf 237,53 USD), Micron Technology (+ 6,50 Prozent auf 795,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,45 Prozent auf 195,94 USD), Diamondback Energy (+ 3,95 Prozent auf 196,15 USD) und ON Semiconductor (+ 3,91 Prozent auf 107,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intuitive Surgical (-6,67 Prozent auf 420,06 USD), IDEXX Laboratories (-5,02 Prozent auf 532,00 USD), Workday (-5,01 Prozent auf 121,42 USD), Ross Stores (-4,99 Prozent auf 214,55 USD) und Booking (-4,90 Prozent auf 157,80 USD) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 653 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,444 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu Enphase Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|Booking Holdings
|131,80
|-0,30%
|Diamondback Energy Inc
|169,12
|-1,36%
|Enphase Energy Inc
|35,68
|-0,42%
|IDEXX Laboratories
|450,60
|0,02%
|Intel Corp.
|100,06
|-2,53%
|Intuitive Surgical Inc
|367,45
|-0,42%
|Kraft Heinz Company
|19,80
|-0,03%
|Micron Technology Inc.
|678,10
|-1,24%
|NVIDIA Corp.
|198,36
|2,94%
|ON Semiconductor Corp.
|99,32
|0,60%
|QUALCOMM Inc.
|182,00
|0,07%
|Ross Stores Inc.
|180,60
|0,04%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|152,76
|0,24%
|Workday Inc
|98,80
|-0,69%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 366,94
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen dürfte weitere Erholung zeigen -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem festern Auftakt zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.