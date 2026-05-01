Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,99 Prozent auf 27 723,05 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,206 Prozent auf 27 508,57 Punkte an der Kurstafel, nach 27 452,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 501,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 27 727,61 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 019,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, den Stand von 25 552,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19 786,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,99 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 727,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 28,94 Prozent auf 88,44 USD), Datadog A (+ 5,58 Prozent auf 139,56 USD), Palantir (+ 4,07 Prozent auf 144,77 USD), Apple (+ 4,02 Prozent auf 282,25 USD) und Zoom Communications (+ 3,91 Prozent auf 100,95 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Amgen (-5,21 Prozent auf 328,22 USD), QUALCOMM (-2,96 Prozent auf 174,26 USD), eBay (-1,88 Prozent auf 101,53 USD), NXP Semiconductors (-1,78 Prozent auf 288,35 USD) und KLA-Tencor (-1,50 Prozent auf 1 724,16 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 964 005 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,332 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 3,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at