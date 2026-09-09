Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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09.09.2026 16:02:10
Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,11 Prozent auf 29 539,84 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,257 Prozent leichter bei 29 431,94 Punkten in den Handel, nach 29 507,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 393,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 540,87 Zählern.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,355 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 29 722,30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 29 084,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 839,80 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,19 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,65 Prozent auf 648,15 USD), Baker Hughes (+ 3,10 Prozent auf 65,90 USD), Marvell Technology (+ 2,90 Prozent auf 231,95 USD), QUALCOMM (+ 2,60 Prozent auf 178,62 USD) und Arm (+ 2,53 Prozent auf 268,14 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Booking (-4,53 Prozent auf 172,14 USD), MercadoLibre (-3,36 Prozent auf 1 861,53 USD), Axon Enterprise (-3,11 Prozent auf 489,70 USD), DoorDash (-2,89 Prozent auf 194,64 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2,72 Prozent auf 329,15 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 5 495 520 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,769 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus
2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|284,15
|-2,39%
|Arm Holdings
|227,00
|1,34%
|Axon Enterprise
|420,70
|-3,02%
|Baker Hughes Inc.
|54,58
|-0,73%
|Booking Holdings
|148,80
|-3,97%
|CrowdStrike
|178,58
|-0,96%
|DoorDash
|169,12
|-6,77%
|Kraft Heinz Company
|21,17
|-1,47%
|Marvell Technology
|201,60
|4,50%
|MercadoLibre Inc
|1 617,00
|-2,40%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|561,70
|6,28%
|Micron Technology Inc.
|885,20
|2,97%
|NVIDIA Corp.
|192,28
|-0,78%
|QUALCOMM Inc.
|151,10
|1,49%
|SpaceX
|127,08
|-3,57%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
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