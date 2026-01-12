Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,32 Prozent auf 23 748,12 Punkte nach oben. Zuvor eröffnete der Index bei 23 576,88 Zählern und damit 0,399 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 671,35 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 562,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 752,70 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 195,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 204,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 19 161,63 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Powell Industries (+ 7,17 Prozent auf 391,69 USD), Ultralife Batteries (+ 6,29 Prozent auf 6,25 USD), Akamai (+ 5,99 Prozent auf 93,40 USD), USANA Health Sciences (+ 5,94 Prozent auf 21,03 USD) und Cerus (+ 5,83 Prozent auf 2,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-7,87 Prozent auf 21,18 USD), World Acceptance (-7,31 Prozent auf 138,43 USD), Neogen (-5,51 Prozent auf 9,09 USD), American Eagle Outfitters (-5,39 Prozent auf 25,38 USD) und Innodata (-5,03 Prozent auf 61,70 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10 563 590 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,844 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

