Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent höher bei 22 695,23 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,619 Prozent leichter bei 22 542,28 Punkten, nach 22 682,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 763,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 539,05 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.01.2026, den Wert von 22 954,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 078,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 962,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,33 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. Bei 22 256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 26,46 Prozent auf 30,11 USD), Microvision (+ 4,79 Prozent auf 0,84 USD), Century Aluminum (+ 4,38 Prozent auf 54,80 USD), SMC (+ 4,23 Prozent auf 474,26 USD) und TTM Technologies (+ 4,05 Prozent auf 104,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cogent Communications (-32,84 Prozent auf 17,67 USD), Akamai (-11,53 Prozent auf 96,95 USD), inTest (-5,66 Prozent auf 9,34 USD), Donegal Group B (-5,17 Prozent auf 15,22 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,19 Prozent auf 0,36 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 925 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at