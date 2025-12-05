Cogent Communications Holdings Aktie
Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags auf grünem Terrain
Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,24 Prozent stärker bei 23 561,65 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,266 Prozent höher bei 23 567,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 505,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23 680,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 506,00 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 499,80 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 21 700,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 700,72 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,20 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 7,91 Prozent auf 1,50 USD), Baiducom (+ 5,73 Prozent auf 125,52 USD), Pegasystems (+ 5,65 Prozent auf 60,22 USD), Lattice Semiconductor (+ 5,59 Prozent auf 80,07 USD) und Salesforce (+ 5,35 Prozent auf 260,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Methode Electronics (-8,14 Prozent auf 7,11 USD), Hooker Furniture (-7,01 Prozent auf 10,74 USD), World Acceptance (-5,97 Prozent auf 145,47 USD), Sangamo Therapeutics (-5,92 Prozent auf 0,50 USD) und Donegal Group B (-4,81 Prozent auf 16,02 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite weist die Netflix-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 619 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
