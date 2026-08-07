Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,00 Prozent nach oben auf 26 612,63 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,707 Prozent fester bei 26 534,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 348,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26 709,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 478,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 4,56 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 07.07.2026, einen Stand von 25 818,69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 25 806,20 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 21 242,70 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,53 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 17,67 Prozent auf 6,26 USD), AXT (+ 16,04 Prozent auf 87,23 USD), Microchip Technology (+ 14,73 Prozent auf 85,31 USD), Dorel Industries (+ 13,06 Prozent auf 1,10 USD) und Century Aluminum (+ 12,12 Prozent auf 51,52 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cogent Communications (-17,19 Prozent auf 9,04 USD), Geospace Technologies (-17,16 Prozent auf 5,65 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,52 Prozent auf 12,18 USD), ESCO Technologies (-6,53 Prozent auf 306,62 USD) und Akamai (-5,96 Prozent auf 111,48 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 36 859 023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at