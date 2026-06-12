Gewinne in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,31 Prozent nach oben auf 25 888,84 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,102 Prozent leichter bei 25 783,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 809,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 010,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 599,94 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,676 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Stand von 26 088,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 311,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 662,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,42 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 10,01 Prozent auf 97,18 USD), Amkor Technology (+ 8,71 Prozent auf 82,78 USD), Veeco Instruments (+ 8,29 Prozent auf 77,48 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,82 Prozent auf 5,10 USD) und inTest (+ 7,76 Prozent auf 17,36 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen KLA-Tencor (-89,45 Prozent auf 254,54 USD), Americas Car-Mart (-22,30 Prozent auf 2,09 USD), Adobe (-6,76 Prozent auf 204,02 USD), Myriad Genetics (-6,48 Prozent auf 4,33 USD) und Elbit Systems (-6,48 Prozent auf 854,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 493 722 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,192 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at