Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,43 Prozent stärker bei 23 601,36 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,119 Prozent auf 23 529,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23 501,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 486,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 688,94 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 593,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 204,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 19 954,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23 813,30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 916,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TransAct Technologies (+ 10,64 Prozent auf 3,95 USD), US Global Investors (+ 9,40 Prozent auf 2,91 USD), Volvo (B) (+ 6,42 Prozent auf 35,87 USD), Agilysys (+ 5,50 Prozent auf 113,55 USD) und FreightCar America (+ 4,28 Prozent auf 11,45 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Geospace Technologies (-10,32 Prozent auf 16,90 USD), inTest (-8,92 Prozent auf 8,37 USD), 3D Systems (-7,95 Prozent auf 2,43 USD), Century Aluminum (-7,39 Prozent auf 45,11 USD) und Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 15,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 509 608 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,849 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at