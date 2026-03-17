Computer Programs and Systems Aktie
WKN: 575308 / ISIN: US2053061030
|Index-Performance im Blick
|
17.03.2026 22:34:55
Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne
Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,47 Prozent auf 22 479,53 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,375 Prozent auf 22 458,03 Punkte an der Kurstafel, nach 22 374,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 569,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 409,07 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 22 578,38 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, den Stand von 22 693,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 808,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,25 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 061,97 Punkten.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elbit Systems (+ 15,99 Prozent auf 1 014,33 USD), Nissan Motor (+ 8,34 Prozent auf 2,35 USD), Microvision (+ 8,13 Prozent auf 0,63 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 6,56 Prozent auf 5,45 USD) und Ballard Power (+ 5,93 Prozent auf 2,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Comtech Telecommunications (-24,54 Prozent auf 3,66 USD), Computer Programs and Systems (-10,46 Prozent auf 15,75 USD), AXT (-8,33 Prozent auf 44,36 USD), SIGA Technologies (-8,06 Prozent auf 5,02 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,46 Prozent auf 3,35 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41 508 236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,874 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,05 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|40,10
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|CIENA Corp.
|323,30
|1,00%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|2,86
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|8,60
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|Comtech Telecommunications Corp.
|3,08
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|Elbit Systems Ltd.
|872,00
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|Microvision Inc.
|0,55
|2,37%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|4,72
|0,85%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,94
|-0,65%
|NVIDIA Corp.
|159,18
|0,98%
|SIGA Technologies Inc.
|5,02
|-8,06%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|129,45
|-0,73%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|22 479,53
|0,47%
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