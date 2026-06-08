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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 08.06.2026 16:03:57

Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ Composite.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,81 Prozent stärker bei 25 918,11 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,38 Prozent auf 26 065,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 709,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 118,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 905,57 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 247,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 387,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Wert von 19 529,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 10,42 Prozent auf 109,50 USD), KLA-Tencor (+ 7,25 Prozent auf 2 069,15 USD), AXT (+ 6,91 Prozent auf 95,20 USD), Applied Materials (+ 6,71 Prozent auf 483,42 USD) und Century Aluminum (+ 6,44 Prozent auf 63,99 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-12,90 Prozent auf 16,67 USD), Americas Car-Mart (-11,25 Prozent auf 6,86 USD), Nissan Motor (-10,87 Prozent auf 2,05 USD), Consumer Portfolio Services (-5,62 Prozent auf 8,90 USD) und Mind CTI (-4,50 Prozent auf 0,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 150 493 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,310 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,95 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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AXT Inc. 81,06 4,92% AXT Inc.
Century Aluminum Co. 54,74 4,91% Century Aluminum Co.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
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