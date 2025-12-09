Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,22 Prozent aufwärts auf 23 597,28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,175 Prozent auf 23 504,61 Punkte an der Kurstafel, nach 23 545,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 616,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 449,73 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 004,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 879,49 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 736,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 22,39 Prozent zu Buche. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 20,30 Prozent auf 4,48 USD), AXT (+ 16,92 Prozent auf 14,86 USD), Nissan Motor (+ 8,85 Prozent auf 2,55 USD), Compugen (+ 7,74 Prozent auf 1,67 USD) und Americas Car-Mart (+ 7,43 Prozent auf 27,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil 3D Systems (-18,08 Prozent auf 1,75 USD), inTest (-7,40 Prozent auf 7,38 USD), Baiducom (-4,61 Prozent auf 124,07 USD), Harvard Bioscience (-4,07 Prozent auf 0,73 USD) und O Reilly Automotive (-3,81 Prozent auf 94,37 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 980 890 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,807 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at