Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstag an seine positive Performance an.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,27 Prozent auf 26 757,15 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,127 Prozent schwächer bei 26 649,97 Punkten, nach 26 683,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 788,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 636,23 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 26 225,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 374,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 701,21 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,16 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,37 Prozent auf 5,43 USD), Innodata (+ 6,42 Prozent auf 106,06 USD), Amkor Technology (+ 6,18 Prozent auf 90,72 USD), Ballard Power (+ 5,29 Prozent auf 4,38 USD) und FreightCar America (+ 4,65 Prozent auf 8,55 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-12,18 Prozent auf 16,00 USD), PetMed Express (-4,37 Prozent auf 1,75 USD), Nortech Systems (-4,00 Prozent auf 15,83 USD), Mind CTI (-3,00 Prozent auf 0,92 USD) und Veeco Instruments (-2,76 Prozent auf 80,75 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 818 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grupo Financiero Galicia-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 383,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at