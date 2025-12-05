Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 23 607,77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,266 Prozent auf 23 567,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23 505,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 625,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 528,85 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 499,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 700,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 700,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,44 Prozent nach oben. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lattice Semiconductor (+ 4,66 Prozent auf 79,36 USD), Baiducom (+ 4,25 Prozent auf 123,76 USD), AXT (+ 4,21 Prozent auf 12,61 USD), Salesforce (+ 3,85 Prozent auf 256,99 USD) und Intel (+ 3,56 Prozent auf 41,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nortech Systems (-5,43 Prozent auf 6,62 USD), Donegal Group B (-4,81 Prozent auf 16,02 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,67 Prozent auf 181,04 USD), Sangamo Therapeutics (-2,66 Prozent auf 0,52 USD) und inTest (-2,51 Prozent auf 7,76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 675 766 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,740 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,53 erwartet. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

