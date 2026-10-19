Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,88 Prozent auf 26 370,53 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,977 Prozent fester bei 26 395,29 Punkten, nach 26 140,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 446,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 360,23 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 26 522,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 520,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 22 679,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,49 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 722,75 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 8,95 Prozent auf 56,08 USD), FormFactor (+ 6,69 Prozent auf 112,04 USD), TransAct Technologies (+ 5,75 Prozent auf 4,60 USD), Intel (+ 5,41 Prozent auf 94,71 USD) und TTM Technologies (+ 5,25 Prozent auf 98,81 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-4,40 Prozent auf 18,25 USD), Comtech Telecommunications (-2,88 Prozent auf 1,35 USD), SMC (-2,68 Prozent auf 399,97 USD), US Global Investors (-2,56 Prozent auf 2,66 USD) und Consumer Portfolio Services (-2,30 Prozent auf 8,94 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 3 479 944 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,93 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at