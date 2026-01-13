Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent höher bei 23 741,02 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,005 Prozent stärker bei 23 735,12 Punkten, nach 23 733,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23 813,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 721,34 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 23 195,17 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 13.10.2025, mit 22 694,61 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 088,10 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit TTM Technologies (+ 12,63 Prozent auf 87,73 USD), Dorel Industries (+ 6,86 Prozent auf 1,37 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,43 Prozent auf 5,82 USD), Intel (+ 5,16 Prozent auf 46,34 USD) und Ultra Clean (+ 4,71 Prozent auf 37,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Ligand Pharmaceuticals (-8,98 Prozent auf 188,24 USD), AXT (-6,68 Prozent auf 20,76 USD), inTest (-4,07 Prozent auf 7,89 USD), Compugen (-3,54 Prozent auf 1,91 USD) und Volvo (B) (-3,40 Prozent auf 32,18 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 060 106 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,852 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

