NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Index-Performance im Blick
|
26.08.2026 16:01:31
Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen
Am Mittwoch springt der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,10 Prozent auf 7 684,89 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,177 Prozent auf 7 663,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 662,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 686,98 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,281 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der S&P 500 bei 7 411,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7 519,12 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 6 465,94 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,05 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell J M Smucker (+ 5,34 Prozent auf 132,15 USD), Williams Companies (+ 4,42 Prozent auf 74,22 USD), Gap (+ 4,32 Prozent auf 21,02 USD), Oracle (+ 4,03 Prozent auf 150,60 USD) und Datadog A (+ 3,13 Prozent auf 229,96 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Moderna (-5,15 Prozent auf 150,65 USD), Boston Scientific (-4,15 Prozent auf 47,79 USD), Eli Lilly (-3,49 Prozent auf 1 190,59 USD), Charles Schwab (-3,44 Prozent auf 108,41 USD) und Williams-Sonoma (-3,20 Prozent auf 227,22 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 3 015 543 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,325 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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