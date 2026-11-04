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04.11.2026 22:34:45
Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen
Letztendlich gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 1,58 Prozent auf 7 688,62 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,846 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,07 Prozent stärker bei 7 650,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 568,92 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 715,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 635,81 Punkten verzeichnete.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7 722,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 736,52 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 771,55 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,10 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit The Mosaic (+ 17,37 Prozent auf 21,62 USD), Block (ex Square) (+ 15,30 Prozent auf 87,63 USD), Zimmer Biomet (+ 13,49 Prozent auf 110,15 USD), Moderna (+ 13,11 Prozent auf 258,38 USD) und Stanley Black Decker (+ 13,10 Prozent auf 118,33 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Fidelity National Information Services (-23,67 Prozent auf 29,76 USD), Unum Group (-17,84 Prozent auf 74,79 USD), Trimble Navigation (-17,31 Prozent auf 54,25 USD), Comfort Systems USA (-15,08 Prozent auf 1 091,31 USD) und Datadog A (-14,42 Prozent auf 188,72 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43 429 036 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro den größten Anteil.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick
2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
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|-0,50%
|Block (ex Square)
|74,25
|-1,13%
|Comfort Systems USA IncShs
|889,00
|3,98%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|160,40
|3,48%
|Fidelity National Information Services IncShs
|26,06
|-0,27%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp B
|53,00
|-0,93%
|Moderna Inc
|216,50
|0,60%
|NVIDIA Corp.
|169,48
|4,57%
|Stanley Black & Decker Inc
|100,60
|-2,00%
|The Mosaic Co
|19,46
|-2,31%
|Trimble Navigation
|48,16
|1,30%
|Unum Group
|65,14
|-0,55%
|Western Union Company
|6,21
|1,04%
|Zimmer Biomet
|95,14
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