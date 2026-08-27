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WKN: 850875 / ISIN: US4404521001

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Index-Performance 27.08.2026 20:04:03

Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus

Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus

Der S&P 500 befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,65 Prozent stärker bei 7 725,49 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,480 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,380 Prozent stärker bei 7 704,85 Punkten in den Handel, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 689,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 741,27 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,810 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 520,36 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 6 481,40 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,64 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Salesforce (+ 22,37 Prozent auf 251,61 USD), Palo Alto Networks (+ 13,43 Prozent auf 384,88 USD), Synopsys (+ 10,84 Prozent auf 454,43 USD), ServiceNow (+ 9,17 Prozent auf 137,34 USD) und NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 228,77 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Hormel Foods (-9,60 Prozent auf 21,44 USD), Tapestry (-4,99 Prozent auf 123,75 USD), Generac (-4,78 Prozent auf 196,75 USD), Best Buy (-4,73 Prozent auf 83,30 USD) und HP (-4,62 Prozent auf 29,11 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 44 595 658 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Best Buy Co. Inc. 67,92 -9,54% Best Buy Co. Inc.
Casey's General Stores Inc 653,40 -5,39% Casey's General Stores Inc
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Generac Holdings Inc 169,20 -4,84% Generac Holdings Inc
Hormel Foods Corp. 18,31 -9,43% Hormel Foods Corp.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 25,33 -3,65% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 329,00 13,23% Palo Alto Networks Inc
Salesforce 218,15 23,35% Salesforce
ServiceNow Inc 118,80 10,05% ServiceNow Inc
Synopsys Inc. 397,00 13,11% Synopsys Inc.
Tapestry 105,70 -5,20% Tapestry
Western Union Company 6,16 -1,06% Western Union Company

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S&P 500 7 730,99 0,72%

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