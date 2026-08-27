Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
|Index-Performance
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27.08.2026 20:04:03
Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus
Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,65 Prozent stärker bei 7 725,49 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,480 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,380 Prozent stärker bei 7 704,85 Punkten in den Handel, nach 7 675,70 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 689,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 741,27 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,810 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 520,36 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 6 481,40 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,64 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Salesforce (+ 22,37 Prozent auf 251,61 USD), Palo Alto Networks (+ 13,43 Prozent auf 384,88 USD), Synopsys (+ 10,84 Prozent auf 454,43 USD), ServiceNow (+ 9,17 Prozent auf 137,34 USD) und NVIDIA (+ 9,11 Prozent auf 228,77 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Hormel Foods (-9,60 Prozent auf 21,44 USD), Tapestry (-4,99 Prozent auf 123,75 USD), Generac (-4,78 Prozent auf 196,75 USD), Best Buy (-4,73 Prozent auf 83,30 USD) und HP (-4,62 Prozent auf 29,11 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 44 595 658 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Best Buy Co. Inc.
|67,92
|-9,54%
|Casey's General Stores Inc
|653,40
|-5,39%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Generac Holdings Inc
|169,20
|-4,84%
|Hormel Foods Corp.
|18,31
|-9,43%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|25,33
|-3,65%
|NVIDIA Corp.
|195,66
|8,65%
|Palo Alto Networks Inc
|329,00
|13,23%
|Salesforce
|218,15
|23,35%
|ServiceNow Inc
|118,80
|10,05%
|Synopsys Inc.
|397,00
|13,11%
|Tapestry
|105,70
|-5,20%
|Western Union Company
|6,16
|-1,06%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 730,99
|0,72%
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