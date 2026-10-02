Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich

Der S&P 500 befand sich am Freitagabend im Aufwind.

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,73 Prozent fester bei 7 722,72 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63,550 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,904 Prozent höher bei 7 735,75 Punkten in den Handel, nach 7 666,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 700,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 754,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 666,60 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6 715,35 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Teradyne (+ 8,00 Prozent auf 449,04 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,36 Prozent auf 69,33 USD), EchoStar A (+ 6,80 Prozent auf 94,25 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,79 Prozent auf 1 439,73 USD) und Coherent (+ 5,59 Prozent auf 337,04 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Western Digital (-10,22 Prozent auf 415,29 USD), Seagate Technology (-10,21 Prozent auf 848,99 USD), Accenture (-6,31 Prozent auf 198,90 USD), Corteva (-5,17 Prozent auf 11,92 USD) und AppLovin (-4,65 Prozent auf 268,22 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35 812 873 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,889 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at