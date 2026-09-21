Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

So bewegte sich der S&P 500 am ersten Tag der Woche letztendlich.

Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,49 Prozent höher bei 7 764,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,386 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,613 Prozent auf 7 697,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 650,50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 691,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 779,22 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 674,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, einen Stand von 7 500,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 6 664,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,21 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Akamai (+ 12,33 Prozent auf 117,41 USD), Moderna (+ 12,27 Prozent auf 172,94 USD), Intel (+ 12,14 Prozent auf 121,78 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,34 Prozent auf 741,25 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,95 Prozent auf 615,52 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Marathon Petroleum (-5,30 Prozent auf 402,38 USD), Valero Energy (-4,84 Prozent auf 393,27 USD), United Parcel Service (-4,35 Prozent auf 94,75 USD), HP (-4,22 Prozent auf 32,95 USD) und Phillips 66 (-4,17 Prozent auf 261,75 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 45 862 229 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,667 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at