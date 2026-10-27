Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|NYSE-Handel im Fokus
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27.10.2026 22:34:11
Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,60 Prozent höher bei 7 722,60 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 677,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 736,24 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 743,41 Punkte. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 6 875,16 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Pentair (+ 12,80 Prozent auf 62,29 USD), Cerebras Systems (+ 10,10 Prozent auf 119,31 USD), Flex (+ 8,26 Prozent auf 83,35 USD), Dell Technologies (+ 7,47 Prozent auf 501,96 USD) und Super Micro Computer (+ 7,34 Prozent auf 35,09 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Xylem (-14,21 Prozent auf 92,86 USD), Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Valero Energy (-9,24 Prozent auf 387,34 USD), Marathon Petroleum (-7,36 Prozent auf 435,98 USD) und Phillips 66 (-7,03 Prozent auf 268,53 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 26 098 377 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,664 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Marathon Petroleum Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|151,08
|-10,34%
|Cerebras Systems Inc
|119,31
|10,10%
|Dell Technologies
|450,85
|7,59%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|75,45
|7,97%
|Marathon Petroleum Corporation
|388,10
|-7,60%
|NVIDIA Corp.
|195,64
|1,18%
|Parker Hannifin Corp.
|806,40
|0,15%
|Pentair PLC
|55,96
|13,60%
|Phillips 66
|239,90
|-6,98%
|Super Micro Computer Inc
|31,44
|7,38%
|Valero Energy Corp.
|347,00
|-8,90%
|Western Union Company
|5,37
|-2,89%
|Xylem Inc.
|83,45
|-13,76%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 722,60
|0,60%
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