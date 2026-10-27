Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

So bewegte sich der S&P 500 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,60 Prozent höher bei 7 722,60 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 677,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 736,24 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 743,41 Punkte. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 6 875,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Pentair (+ 12,80 Prozent auf 62,29 USD), Cerebras Systems (+ 10,10 Prozent auf 119,31 USD), Flex (+ 8,26 Prozent auf 83,35 USD), Dell Technologies (+ 7,47 Prozent auf 501,96 USD) und Super Micro Computer (+ 7,34 Prozent auf 35,09 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Xylem (-14,21 Prozent auf 92,86 USD), Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Valero Energy (-9,24 Prozent auf 387,34 USD), Marathon Petroleum (-7,36 Prozent auf 435,98 USD) und Phillips 66 (-7,03 Prozent auf 268,53 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 26 098 377 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,664 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at