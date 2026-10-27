Marathon Petroleum Corporation Aktie

Marathon Petroleum Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NYSE-Handel im Fokus 27.10.2026 22:34:11

Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

So bewegte sich der S&P 500 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,60 Prozent höher bei 7 722,60 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,364 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 677,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 736,24 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 743,41 Punkte. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 7 413,18 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 6 875,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Pentair (+ 12,80 Prozent auf 62,29 USD), Cerebras Systems (+ 10,10 Prozent auf 119,31 USD), Flex (+ 8,26 Prozent auf 83,35 USD), Dell Technologies (+ 7,47 Prozent auf 501,96 USD) und Super Micro Computer (+ 7,34 Prozent auf 35,09 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Xylem (-14,21 Prozent auf 92,86 USD), Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Valero Energy (-9,24 Prozent auf 387,34 USD), Marathon Petroleum (-7,36 Prozent auf 435,98 USD) und Phillips 66 (-7,03 Prozent auf 268,53 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 26 098 377 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,664 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,72 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Valero Energy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Marathon Petroleum Corporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 151,08 -10,34% Boeing Co.
Cerebras Systems Inc 119,31 10,10% Cerebras Systems Inc
Dell Technologies 450,85 7,59% Dell Technologies
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 75,45 7,97% Flex Ltd Registered Shs
Marathon Petroleum Corporation 388,10 -7,60% Marathon Petroleum Corporation
NVIDIA Corp. 195,64 1,18% NVIDIA Corp.
Parker Hannifin Corp. 806,40 0,15% Parker Hannifin Corp.
Pentair PLC 55,96 13,60% Pentair PLC
Phillips 66 239,90 -6,98% Phillips 66
Super Micro Computer Inc 31,44 7,38% Super Micro Computer Inc
Valero Energy Corp. 347,00 -8,90% Valero Energy Corp.
Western Union Company 5,37 -2,89% Western Union Company
Xylem Inc. 83,45 -13,76% Xylem Inc.

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 722,60 0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen