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Index-Bewegung 16.09.2026 16:02:06

Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 16:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,36 Prozent nach oben auf 7 613,22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,749 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,242 Prozent auf 7 604,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 597,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 614,97 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,023 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7 785,76 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 7 511,35 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 6 606,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 6,30 Prozent auf 891,80 USD), Illumina (+ 5,84 Prozent auf 235,27 USD), Intel (+ 5,25 Prozent auf 102,24 USD), PerkinElmer (+ 5,16 Prozent auf 147,42 USD) und Coherent (+ 4,84 Prozent auf 284,30 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen JB Hunt Transportation Services (-11,74 Prozent auf 241,00 USD), Diamondback Energy (-7,19 Prozent auf 196,32 USD), Western Union Company (-4,16 Prozent auf 6,57 USD), APA (-4,13 Prozent auf 45,45 USD) und EOG Resources (-3,84 Prozent auf 147,83 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 4 424 419 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 13,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Coherent Corp. 262,00 3,48% Coherent Corp.
Diamondback Energy Inc 168,82 -6,91% Diamondback Energy Inc
EOG Resources Inc. 125,10 -1,07% EOG Resources Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 201,90 1,10% Illumina Inc.
Intel Corp. 90,47 3,03% Intel Corp.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. 207,10 -4,03% J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Lumentum Holdings Inc 817,00 9,50% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 80,92 0,05% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 188,88 1,46% NVIDIA Corp.
PerkinElmer Inc. 127,50 0,04% PerkinElmer Inc.
Western Union Company 5,73 0,81% Western Union Company

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S&P 500 7 551,81 -0,45%

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