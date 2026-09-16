Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Index-Bewegung
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16.09.2026 16:02:06
Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Um 16:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,36 Prozent nach oben auf 7 613,22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,749 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,242 Prozent auf 7 604,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 585,73 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 597,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 7 614,97 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,023 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 7 785,76 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 7 511,35 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 6 606,76 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,00 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumentum (+ 6,30 Prozent auf 891,80 USD), Illumina (+ 5,84 Prozent auf 235,27 USD), Intel (+ 5,25 Prozent auf 102,24 USD), PerkinElmer (+ 5,16 Prozent auf 147,42 USD) und Coherent (+ 4,84 Prozent auf 284,30 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen JB Hunt Transportation Services (-11,74 Prozent auf 241,00 USD), Diamondback Energy (-7,19 Prozent auf 196,32 USD), Western Union Company (-4,16 Prozent auf 6,57 USD), APA (-4,13 Prozent auf 45,45 USD) und EOG Resources (-3,84 Prozent auf 147,83 USD) unter Druck.
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 4 424 419 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,402 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 13,35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Diamondback Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|APA Corporation Registered Shs
|38,44
|-1,49%
|Coherent Corp.
|262,00
|3,48%
|Diamondback Energy Inc
|168,82
|-6,91%
|EOG Resources Inc.
|125,10
|-1,07%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Illumina Inc.
|201,90
|1,10%
|Intel Corp.
|90,47
|3,03%
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|207,10
|-4,03%
|Lumentum Holdings Inc
|817,00
|9,50%
|Medtronic PLC
|80,92
|0,05%
|NVIDIA Corp.
|188,88
|1,46%
|PerkinElmer Inc.
|127,50
|0,04%
|Western Union Company
|5,73
|0,81%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 551,81
|-0,45%