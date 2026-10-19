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Index-Performance im Blick 19.10.2026 16:01:58

Gewinne in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen

Gewinne in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen

Der S&P 500 bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Montag notiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,41 Prozent stärker bei 7 690,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,665 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,533 Prozent höher bei 7 700,25 Punkten, nach 7 659,44 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 706,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 689,42 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 664,01 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,14 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 6,60 Prozent auf 1 385,00 USD), Western Digital (+ 5,95 Prozent auf 351,75 USD), Intel (+ 5,41 Prozent auf 94,71 USD), Marvell Technology (+ 4,63 Prozent auf 238,37 USD) und Lam Research (+ 4,58 Prozent auf 276,02 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-3,58 Prozent auf 122,66 USD), Ameriprise Financial (-3,20 Prozent auf 484,78 USD), Alexandria Real Estate Equities (-2,62 Prozent auf 40,53 USD), Equifax (-2,50 Prozent auf 157,22 USD) und Dominos Pizza (-2,48 Prozent auf 301,00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 479 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,598 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Alexandria Real Estate Equities Inc. 35,73 -2,96% Alexandria Real Estate Equities Inc.
Ameriprise Financial Inc 429,80 -3,18% Ameriprise Financial Inc
Cerebras Systems Inc 122,90 -3,39% Cerebras Systems Inc
Domino's Pizza Inc. 272,00 -0,73% Domino's Pizza Inc.
Equifax Inc. 142,00 -0,87% Equifax Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Intel Corp. 83,34 4,10% Intel Corp.
Lam Research Corp. 246,70 5,18% Lam Research Corp.
Marvell Technology 216,70 6,72% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 194,58 1,86% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 230,00 6,96% Sandisk Corp
Seagate Technology 592,00 4,23% Seagate Technology
Western Digital Corp. 311,65 5,18% Western Digital Corp.
Western Union Company 5,43 -0,80% Western Union Company

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S&P 500 7 704,09 0,58%

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