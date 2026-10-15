Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Dow Jones-Kursentwicklung
|
15.10.2026 22:33:50
Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones
Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,08 Prozent stärker bei 52 177,69 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,463 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,123 Prozent höher bei 51 684,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.
Bei 52 250,18 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 681,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,797 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 52 093,11 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 52 658,64 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Wert von 46 253,31 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,84 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 5,21 Prozent auf 37,14 USD), Salesforce (+ 4,57 Prozent auf 246,74 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR), Sherwin-Williams (+ 3,81 Prozent auf 336,92 USD) und UnitedHealth (+ 2,79 Prozent auf 406,67 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-3,34 Prozent auf 109,85 USD), NVIDIA (-1,84 Prozent auf 217,23 USD), Caterpillar (-1,78 Prozent auf 735,64 USD), Merck (-1,48 Prozent auf 145,19 USD) und Chevron (-1,23 Prozent auf 219,32 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 32 819 469 Aktien gehandelt. Mit 4,916 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien
Die Travelers-Aktie weist mit 10,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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